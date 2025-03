Météo contrastée en Normandie. 18 degrés cette semaine après la neige, mais attention… ça ne va pas durer !

La semaine démarre avec un contraste saisissant : un grand soleil la journée et des nuits qui restent fraîches, voire carrément froides selon les lieux, avec des températures oscillant entre -1°C à Verneuil-sur-Avre et 6°C à Cherbourg. La moyenne nocturne ? Environ 2°C. Bref, couette obligatoire ! Mais dès le lever du jour… c'est une toute autre ambiance.

Mardi : Grand ciel bleu et jusqu'à 15°C à Saint-Lô… Le bonheur version Normandie

Mardi, la Normandie se réveille sous un grand ciel bleu sans aucune exception. Soleil partout, sourires assurés, et des températures qui grimpent jusqu'à 15°C à Saint-Lô. Une ambiance printanière qui va faire sortir les lunettes de soleil du tiroir. Côté nuit, pas de chute brutale : entre 5 et 7°C en moyenne, on reste sur une douceur agréable.

Mercredi : Toujours plus chaud, jusqu'à 16°C à Rouen avec quelques nuages pour la déco

Mercredi, le soleil continue son show, avec quelques nuages épars mais un ciel lumineux, sauf en Seine-Maritime où c'est plein soleil toute la journée. Les températures grimpent encore : jusqu'à 16°C à Rouen. La nuit reste douce : autour des 10°C en moyenne, on oublie presque que c'est encore l'hiver.

Jeudi : 18°C à Rouen, grand soleil, pas un nuage… L'APOTHÉOSE météo !

C'est LE jour à cocher dans votre semaine : jeudi, c'est le summum de la douceur. 18°C à Rouen, 16°C de moyenne sur toute la région, un ciel dégagé à 100% et pas une goutte de pluie à l'horizon. Même la nuit reste très clémente : au-dessus de 10°C partout. Terrasse, pique-nique, apéro en extérieur ? C'est le moment ou jamais.

Vendredi : Fin de la parenthèse enchantée, la pluie s'invite

Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin… Vendredi matin, grisaille au réveil, températures en baisse mais toujours douces (entre 11 et 13°C), et surtout… la pluie revient l'après-midi. Elle commencera par arroser le sud de la Manche, l'Orne et la moitié ouest du Calvados. Puis, en soirée, toute la région sera mouillée, mais les températures resteront étonnamment élevées pour la saison : 13 à 14°C en moyenne.

En résumé : Profitez à fond jusqu'à jeudi, après… c'est parapluie et chocolat chaud

Cette semaine, la météo joue aux montagnes russes, avec une montée spectaculaire des températures et du soleil non-stop jusqu'à jeudi inclus. Après, place à la pluie, mais sans coup de froid brutal. Alors, sortez, respirez, profitez… avant que les gouttes ne fassent leur retour !

Avec Météo France.