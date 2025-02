Santé. Pollens en Normandie : pourquoi vos allergies vont empirer dès la mi-février ?

La nature semble avoir appuyé sur l'accélérateur. Près d'un mois avant le début officiel du printemps, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) tire la sonnette d'alarme : la Normandie, tout comme une grande partie de l'ouest de la France, est déjà placée en alerte orange pour le risque allergique lié aux pollens. Jeudi dernier, seule une petite dizaine de départements était concernée… mais la situation a très vite évolué.

Les principaux coupables ? Les pollens de noisetier, d'aulne et de frêne, qui profitent d'une météo douce et ensoleillée pour s'inviter dans l'air ambiant. Une aubaine pour la nature, beaucoup moins pour ceux dont les yeux piquent et le nez coule à la simple vue d'un arbre en fleur.

• A lire aussi. Météo. Sortez les lunettes de soleil : jusqu'à 17°C prévus en Normandie la semaine prochaine !

Des conseils pour survivre à cette invasion invisible

Pour éviter de transformer chaque balade en Normandie en drame, quelques gestes simples peuvent faire la différence :

• rincer ses cheveux le soir pour éviter de dormir avec une dose de pollen dans l'oreiller.

• Aérer les pièces de vie, mais pas n'importe quand : préférez les heures tardives, quand le pollen se calme un peu.

• Limiter les activités sportives en extérieur.

• Vous pouvez aussi porter un masque dans les espaces les plus sensibles ! Les masques chirurgicaux filtrent une partie des particules en suspension dans l'air, y compris les grains de pollen. Ça peut aider à limiter leur inhalation et à atténuer les réactions allergiques comme les éternuements, le nez qui coule ou les démangeaisons.

La Normandie, mais pas que…

Si notre belle région est en alerte orange, le sud et l'ouest de la France sont encore plus mal lotis avec une alerte rouge qui s'étend sur 30 départements. Mais, comme on dit, malheur partagé, malheur allégé (ou pas).

Alors, on prend son mal en patience, on s'arme de mouchoirs et d'antihistaminiques, et on se console en se disant que ce printemps précoce annonce peut-être un bel été… sans allergie, on l'espère !