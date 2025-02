Météo. Sortez les lunettes de soleil : jusqu'à 17°C prévus en Normandie la semaine prochaine !

Accrochez-vous, Normands ! Alors qu'on sort à peine les grattoirs le matin, la semaine prochaine pourrait bien nous offrir un avant-goût de printemps. Avec une dépression bien placée au large du Portugal, un effet de "pompe à chaleur" pourrait faire grimper le mercure jusqu'à des niveaux surprenants (Merci Chris de Météo Basse Normandie). On vous détaille tout, et c'est (presque) du soleil garanti !

Jusqu'à 17 degrés en Normandie ? On prend !

Dès mardi 18 février, la température commence à grimper en douceur : 11°C dans l'Orne au plus bas, et déjà un joli 15°C prévu à Rouen. Mais c'est jeudi et vendredi que le thermomètre pourrait réellement s'emballer, flirtant avec les 15-17°C sur toute la région. Qui aurait cru qu'on parlerait de t-shirts en plein mois de février ?

La météo de jeudi 20 février selon Météo France

Un temps de printemps… mais pas sans nuages

Alors, on sort le barbecue ? Pas si vite ! Car si le mercure grimpe, le ciel, lui, reste capricieux. Jeudi 20 février, le temps sera bien plus couvert, avec même quelques gouttes de pluie à prévoir. Heureusement, lundi s'annonce radieux avec un soleil généreux sur tout le département. Par contre, attention au matin glacial : -1°C à -2°C prévus !

La météo de lundi 17 février selon Météo France.

Alors, faut-il ranger les doudounes ?

Si la tendance se confirme, la semaine prochaine pourrait bien ressembler à un joli coup de chaud avant l'heure. Mais ne vous emballez pas trop : l'hiver n'a peut-être pas dit son dernier mot ! En attendant, profitez des quelques rayons de soleil… et surveillez bien la pluie de jeudi !