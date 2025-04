Météo. Soleil et douceur s'installent en Normandie ce dimanche… Cela va-t-il durer ? 

C'est l'occasion d'en profiter. Le soleil et la douceur s'installent en Normandie, dimanche 27 avril, avec des températures tout à fait printanières. 15 degrés à Etretat, 16 degrés à Cherbourg et jusqu'à 21 degrés attendus à Rouen pour le week-end, marqué aussi par des grandes marées et donc de belles balades en perspective sur le littoral.

La douceur est de retour dès ce dimanche 27 avril. - Météo France

Cette embellie doit durer, selon les prévisions de Météo France, qui parle même "d'un épisode de chaleur précoce" pour la semaine prochaine. "Une amélioration progressive du temps depuis le Nord et le Nord-Ouest s'associe à une hausse progressive du mercure jusqu'à jeudi prochain. Cette séquence douce et ensoleillée va apporter un avant-goût d'été au premier jour de mai. On attend des températures dignes d'une fin mai ou d'un début du mois de juin", dit encore le site spécialisé.

Jusqu'à 27 degrés attendus mercredi

L'amélioration se ressent donc dès le lundi 28 avril avec un grand soleil et 12 à 18 degrés pour les températures au lever du jour, 18 à 24 degrés dans l'après-midi.

La semaine débute sous les mêmes auspices. - Météo France

Le mardi sera dans la même veine avant la journée la plus chaude de la semaine prévue le mercredi. 17 à 27 degrés sont annoncés au thermomètre en Normandie.

Mercredi 30 avril doit être la journée la plus chaude de la semaine. - Météo France