Dieppe - Le Tréport. 70 emplois à venir… les travaux de la base de maintenance du parc éolien ont débuté

C'est une étape importante du projet de parc éolien en mer au large de Dieppe et du Tréport. Mercredi 12 février, la première pierre de la base d'exploitation et de maintenance de ce parc a été posée, sur le site des Graves de mer de Dieppe. "L'avantage, c'est qu'on est déjà sur un site industriel, on a un accès direct à la mer et on est assez éloigné des riverains pour éviter les nuisances", vante Cédric Gossin, chef de projet pour la conception de la base de maintenance.

Les porteurs du projet en ont posé la première pierre, mercredi 12 février.

70 emplois variés

70 personnes vont travailler de manière pérenne sur cette base. "On partage cette base avec Siemens Gamesa qui a un contrat de maintenance des éoliennes et on a une équipe pour exploiter, maintenir, coordonner les sous-traitants…", détaille Frédéric Flaus, directeur du projet éoliennes en mer Dieppe - Le Tréport. Des marins sont amenés à intervenir régulièrement avec des bateaux spécifiques qui permettent de transférer personnel et équipements vers le futur champ éolien. Côté design, le futur bâtiment, sobre et pensé pour être pratique, se veut aussi discret, histoire de ne pas braquer les opposants. "On ne voulait pas faire quelque chose de criard donc il fallait se fondre dans la colorimétrie des alentours, avec les falaises de craie blanche, et la verdure", détaille Mathilde Bizet de l'agence d'architecture En Act.

Quel calendrier pour le projet ?

Les travaux de gros œuvre doivent se poursuivre jusqu'en août 2025 et le chantier être totalement livré pour le mois de février 2026.

En mer, la phase d'installation des pieux pour recevoir les fondations des éoliennes est terminée. Une nouvelle phase de travaux dit d'anti-affouillement, pour protéger ces pieux, doit débuter et s'étendre jusqu'au mois d'avril.

L'objectif est de livrer le parc à la fin de l'année 2026. Composé de 62 éoliennes pour une puissance totale de 482MW, il doit permettre de répondre aux besoins en électricité de 850 000 personnes, soit environ les deux tiers de la population de Seine-Maritime.