Dieppe. Parc éolien Dieppe Le Tréport : les pêcheurs vont déposer un recours

La nouvelle était attendue. Elle n'en reste pas moins une satisfaction pour la société Éoliennes en mer Dieppe Le Tréport (Seine-Maritime). Mardi 26 février 2019, la préfecture de Seine-Maritime a officiellement délivré les autorisations du projet de parc éolien en mer au large de Dieppe et du Tréport. Les six arrêtés permettent notamment d'utiliser le domaine maritime public, d'être conforme à la loi sur l'eau et prévoient une dérogation pour les espèces protégées qui pourraient être impactées par le projet. "La semaine dernière, c'était un projet qui pouvait se faire. Désormais c'est un projet qui va se faire", a réagi Christophe Leblanc, directeur du développement pour le projet.

D'une phase de développement, le projet va passer désormais dans une phase de construction. Pas de travaux visibles immédiatement, malgré tout. Il faut d'abord passer par une phase commerciale. "On va identifier les fournisseurs et passer des contrats avec eux pour les composants dont on a besoin pour le parc. On commencera les travaux ensuite", précise le spécialiste.

La mise en service du parc devrait intervenir dans le courant de l'année 2023.

Les pêcheurs sur le pont

Les pêcheurs affichent clairement leur opposition sur le bâtiment de leur coopérative. - Pierre Durand-Gratian

Principaux opposants au projet, les pêcheurs n'entendent pas baisser les bras. "C'est de la dictature, des politiques et des promoteurs qui se sont entendus pour occuper un espace sans s'intéresser à l'existant", estime Olivier Becquet, gérant de la coopérative des pêcheurs du Tréport et vice-président du comité des pêches régionales de Normandie. Les pêcheurs qui engagent, en ce moment même, des recours qui seront déposés devant la cour d'appel administrative de Nantes, compétente sur ses sujets.