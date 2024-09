Rouen. Cuisine à domicile : le chef Sean Lemercier s'invite chez vous pour faire à manger

Connu pour ses recettes en langue des signes, le chef rouennais Sean Lemercier se lance dans la cuisine à domicile.

Après vos vidéos de cuisine en langue des signes, que devenez-vous ?

"Je continue mes vidéos de cuisine accessibles en langue des signes sur YouTube, mais j'ai fortement diminué, car aujourd'hui je vends mes recettes via des ateliers culinaires que je fais depuis deux ans, partout en France, à la rencontre d'associations par exemple. Avec mes vidéos j'étais très focalisé sur les sourds alors que mon objectif c'était de rendre accessible la cuisine à n'importe qui, et donc en allant à la rencontre des gens partout dans l'hexagone je deviens vraiment accessible aux sourds, aux personnes en situation de handicap et aussi aux entendants."

Vous vous êtes aussi lancé

dans la cuisine à domicile ?

"C'est tout récent. Avec les ateliers, je cuisine avec les gens, mais ce sont eux qui cuisinent principalement et c'est pareil pour mes vidéos, ce sont les gens qui reproduisent mes recettes. Je me suis dit que, finalement, ma cuisine n'était pas jugée, et donc partir à la rencontre des gens et leur proposer un restaurant à domicile cela me permet de faire évoluer ma cuisine."

Comment cela fonctionne-t-il ?

"Je suis en train de créer une carte avec plusieurs menus, du petit budget, mais aussi du haut de gamme. Lorsqu'on me demande une prestation, moi je propose déjà ce que j'ai comme recettes après je m'adapte aux demandes. L'idée c'est d'apporter une expérience aux clients donc on sera quand même sur de la cuisine un peu gastronomique. Je suis ouvert à toutes les propositions, pour une à quinze personnes !"