Marisol Touraine réclame le retrait de l'émission "Les Recettes pompettes"

Le concept de l'émission est simple : une personnalité est invité à réaliser une recette en avalant régulièrment des shots d'alcool.





Mais ce concept semble déplaire à de nombreuses institutions, et à la ministre de la santé Marisol Touraine. Au ministère, on estime que le programme est une "incitation à la consommation excessive d'alcool" et on demande le retrait de l'émission pour "protéger les plus jeunes téléspectateurs". Le ministère "condamne fermement cette initiative". "Les conséquences de la consommation excessive d'alcool sur la santé sont trop graves pour être prises à la légère [...] Il est regrettable et dangereux de laisser croire, en particulier aux jeunes, que l'ivresse serait un comportement anodin, voire valorisant". L'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) dénonce elle aussi, "une apologie de la biture sur YouTube".





Malgrès tout, l'émission des Recettes pompettes sera bien diffusée mercredi 13 avril, sur la plateforme YouTube, avec comme premier invité Stéphane Bern. L'animateur, le rouennais Monsieur Poulpe, a publié un long message sur les réseaux sociaux pour défendre son programme, qui rappelons sera diffusé sur internet.













Stéphane Bern également a réagi suite aux détractions : "J'ai du mal à comprendre quand ces ligues de vertu maintenant, lèvent des barricades et commencent à dire que j'incite les jeunes à boire de l'alcool. Est-ce que franchement il y a besoin de moi pour inciter les jeunes à boire de l'alcool ?" d'autant qu'en réalité il ne boit pas une goutte d'alcool : "Je ne bois pas dans la vie et je ne fume pas non plus. Ce qui est incroyable, c'est de voir qu'on ne peut plus rien faire en France!".





Dans les médias, la consommation d'alcool est strictement encadrée par la loi Évin. Il est par exemple impossible de consommer de l'alcool dans les médias, ou d'en faire la promotion sans message de prévention. C'est le CSA (Conseil Suppérieur de l'audiovisuel) qui est en charge de faire respecter cette loi dans les médias dits traditionnels. Mais le CSA n'a aucune autorité sur internet et ne peut donc intervenir.





Une affaire qui en tout cas fait beaucoup parler, (et donc fait beaucoup de publicité) pour l'émission...