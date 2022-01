Fécamp. Thierry Marx va former des cuisiniers à Fécamp

Le célèbre chef Thierry Marx, spécialiste de la gastronomie moléculaire, installe " Cuisine mode d'emploi ", son école de formation à Fécamp (Seine-Maritime).

La première session qualifiante de commis de cuisine se tiendra du 1er avril au 14 juin 2019. La formation permet d'obtenir un Certificat de qualification professionnel (CQP) reconnu par l'État.

Une formation qualifiante

Le Pôle emploi avait lancé un appel à candidature et cinquante postulants s'étaient manifestés. Après des entretiens individuels le 6 mars 2019, douze candidats ont été sélectionnés pour leur motivation et la cohérence de leur projet professionnel.

Il s'agit de neuf femmes et de trois hommes aux parcours variés et majoritairement originaires de Fécamp et de ses alentours. Cette formation est une chance pour ces demandeurs d'emploi de trouver leur voie dans le secteur de la restauration.

La session de formation de huit semaines se déroulera au centre Saint-Exupéry. Il ouvrira dans ce cadre un restaurant d'application deux jours par semaine au moment du déjeuner. Il sera ouvert à tous mais sur réservation.

A LIRE AUSSI.

Contrôler les chômeurs, une pratique répandue en Europe

Après un long périple, des réfugiés sur le chemin de l'insertion

Des travaux de rénovation à l'Abbaye de Fécamp

Avant sa visite en Normandie, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français

Intégration des réfugiés: "sur la langue on perd un temps fou", selon un rapport