Fécamp. Thierry Marx ouvre son école de cuisine à Fécamp

Le secteur de l'hôtellerie-restauration est en panne de main d'oeuvre. Le chef Thierry Marx a décidé de proposer des formations intensives pour des chercheurs d'emploi souhaitant s'orienter vers le monde de la cuisine.

Véronique Carrion, directrice générale de Cuisines Mode d'Emploi(s), en charge de la gestion de ces formations aura le plaisir d'accueillir 10 stagiaires ce lundi dans un atelier temporaire.

Déjà établis dans sept villes en France, les ateliers Cuisine Mode d'Emploi(s) offre en deux mois et demi, une formation équivalente au CAP. L'objectif pour chaque personne formée : obtenir un diplôme et une formation reconnue pour faciliter ses recherches d'emploi.

Ainsi, on estime à plus de 90% le taux d'employabilité des élèves à l'issue de ces formations. 80 gestes et techniques et 90 recettes de la cuisine classique française, voici le tronc commun de chacune des formations. Par la suite, un stage en immersion sera proposé aux candidats.

Pour les curieux, un restaurant pédagogique va prochainement ouvrir ses portes. Il accueillera des convives sur réservation le mardi et le jeudi midi.

Pratique

Centre Saint Exupéry

5 rue Théagène Boufart

76400 Fécamp