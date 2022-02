Fécamp. Inscriptions ouvertes pour Super Mamie Seine-Maritime

L'élection de Super mamie fête en 2020 ses 24 ans. Le concours a été créé par Fabienne Ollier afin de rendre hommage aux mamies dynamiques, débordantes de joie de vivre. Cinq à six candidates résidant par départements sont sélectionnées pour la finale. Le 24e tour de France s'arrêtera par le Casino de Fécamp (Seine-Maritime), le dimanche 8 décembre 2019. Chaque mamie (à partir de 50 ans) doit se présenter avec l'un de ses enfants et l'un de ses petits-enfants. Le concours se déroule en trois séquences : la présentation, l'émotion et le challenge.

Présentation

L'enfant de la candidate parle de sa famille et de ses valeurs, des actions de bénévolat ou de solidarité de sa maman.

Émotion

Le petit-enfant rend hommage à sa Super mamie.

Challenge

Super mamie s'illustre dans sa passion : chant, danse, peinture, sketch, sport…

C'est un jury et le public qui élisent dans chaque département la Super mamie. Le titre permet de participer à l'élection de Super mamie France 2020, qui se déroulera le 31 mai 2020, dans la Nièvre.

Élection de Super mamie Seine-Maritime - dimanche 8 décembre 2019, à partir de 14 h 30 au Casino de Fécamp - Inscription au 04 75 37 55 75

