Barneville-Carteret. Barneville-Carteret et Dieppe accueilleront le Tour de France à la voile 2018

Après Fécamp (Seine-Maritime) et Jullouville (Manche) en 2017, le Tour de France à la voile fera à nouveau étape en Normandie, en juillet 2018. Une double dose de plaisir, puisque deux ports ont été choisis pour la compétition.

Le grand départ sera donné à Dunkerque le 6 juillet 2018, et le final se jouera à Nice, le 22 juillet. Parmi les sept étapes entre ces deux dates : Dieppe (Seine-Maritime) les 9 et 10 juillet, qui promet un beau raid côtier devant les falaises de la Côte d'Albâtre. Les compétiteurs rejoindront ensuite Barneville-Carteret les 12 et 13 juillet, sur la côte ouest de la Manche, tout près des îles anglo-normandes. La compétition se poursuivra à Baden (Morbihan), Gruissan (Aude) et Hyères (Var) avant le final.

Pour 2018, le format de la compétition évolue : sept actes et quinze jours de course, soit un Tour de France plus court et plus intense. Terminées les journées de prologues et de postlogues, le grand départ consistera en trois jours de stades nautiques à Dunkerque. L'acte final se jouera sur deux journées de stades nautiques. Les inscriptions sont ouvertes, quarante places pour cette édition 2018.

