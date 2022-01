Fécamp. Tour de France à la voile : Beijaflore Sailing à domicile à Fécamp

Le spectacle était au rendez-vous, mardi 11 juillet 2017, à Fécamp (Seine-Maritime) : des stades nautiques, au bord de la côte, dans le paysage impressionnant des falaises de craie.

Au programme de cette journée : cinq courses de qualifications pour tous et une finale pour les huit meilleurs équipages. Et à ce petit jeu, c'est Beijaflore Sailing qui s'est imposé, avec notamment à la barre un skipper local, Guillaume Pirouelle. "C'est de bon augure pour la suite, on voulait repartir sur une bonne étape après Dunkerque qui a été moins réussie pour nous", explique son collègue skipper Valentin Bellet.

SFS conserve la tête du Tour

L'équipe Lorina Mojito - Golfe du Morbihan termine deuxième de la finale du jour. Après sa victoire sur l'intense raid côtier d'hier, elle remporte l'Acte de Fécamp.

SFS de son côté a été le plus régulier. En terminant 3e de la finale, l'équipage mené par Sofian Bouvet reste en tête de cette édition 2017 du Tour de France à la voile.

Place désormais à une journée de repos bien méritée. La plupart des équipages quittent déjà la cité des Terres-Neuvas ce soir, pour rejoindre le prochain Acte de la compétition, à nouveau en Normandie. Ce sera à Jullouville (Manche), dès jeudi 13 juillet 2017.

