Fécamp. Le Tour de France à la voile passe par Fécamp

Les concurrents arrivent de Dunkerque pour rejoindre Fécamp. La ville accueille pour la deuxième fois l'événement (après 2015). En fait, Fécamp s'est entendu avec Dieppe pour organiser par alternance ce Tour de France à la voile. 2017 est donc l'année de la cité des terre-Neuvas avec une halte de deux jours, les 10 et 11 juillet. Fécamp attend cet événement avec impatience, c'est tout le port qui sera en fête, à partir du 9 juillet. Ecoutez Marie-Agnès Poussier-Winsback, la maire de Fécamp :

La caravane du tour de France à la voile sera à Fécamp les 9 et 10 juillet de 11h à 18h. Un village sera installé sur le front de mer et différentes animations seront proposées sur la plage les 10 et 11 juillet. Ouverture du village de 11h à 19h et pour les animations rendez-vous les après-midis de 14h à 18h.

Le Tour de France à la voile restera ensuite en Normandie, direction la Manche et plus précisément Jullouville près de Granville.