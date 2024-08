Athlétisme. "J'aurais adoré faire les Jeux olympiques à la maison" : à 22 ans, Alice Seguin, spécialiste du demi-fond, vise les JO 2028

A l'origine d'un record de France en U23 en 2 000m début juillet, Alice Seguin, originaire de Bois-Guillaume près de Rouen, est l'un des futurs visages de l'athlétisme français. Spécialiste du demi-fond, la jeune Normande, âgé de 22 ans aujourd'hui, était sacrée championne de France espoir (moins de 23 ans) du 1 500m un an plus tôt. Deux ans auparavant, elle décrochait le titre de championne de France junior (moins de 20 ans) sur le 800m. Des résultats très prometteurs en vue d'une participation aux Jeux olympiques à Los Angeles en 2028. C'est ce que vise, en effet, Alice Seguin, confiante sur ses chances d'intégrer la délégation française d'ici 4 ans alors qu'ont lieu en ce moment les épreuves d'athlétisme sur les Jeux de Paris 2024. "Souvent les meilleures athlètes féminines en athlétisme ont entre 26 et 30 ans, donc dans 4 ans je serai sur ma phase ascendante et je serai plus forte que maintenant." Il était donc trop tôt pour prétendre à une participation aux Jeux de Paris cette année. "Je n'ai jamais pensé à Paris 2024, je savais que j'étais trop jeune, ce n'est pas pour rien qu'il y a la catégorie moins de 23 ans."

Afin de s'assurer un ticket pour la prochaine session des Jeux olympiques, la jeune athlète s'entraîne d'arrache-pied depuis cette année, à raison de dix à douze fois par semaine, que ce soit en stade ou en forêt verte près de chez elle, grâce notamment à des aménagements dans ses études de kinésithérapeute.

"Ça me donne encore plus envie de participer à la session prochaine"

Elle peut compter sur ses proches pour la motiver. Sa famille qui la soutient au quotidien, mais aussi son compagnon Mustafa Salmi qui rêve, lui aussi, de JO. "Pour le moment il est sur le 10km et le semi-marathon… sa volonté c'est de faire les JO 2028 sur le marathon, explique Alice Seguin, On s'apporte beaucoup mutuellement, on se tire vers le haut tous les deux." Fidèle à l'ASPTT, club dans lequel elle est licenciée depuis ses débuts en athlétisme, Alice Seguin envisage de s'installer l'année prochaine aux Etats-Unis en université afin de profiter de meilleures infrastructures et d'une culture plus propice au haut-niveau sportif. "Il y a tout un univers qui est propice à la performance et je pense que là-bas on peut être pris un peu plus au sérieux."

Si elle n'a "aucun regret" concernant son absence à Paris cette année, la jeune Bois-Guillaumaise aurait "adoré faire les Jeux olympiques à la maison". Avec sa famille, elle suit la compétition avec attention. "On le voit dans les performances, les sportifs ont l'air d'être portés par le public, ça à l'air exceptionnel, reconnaît Alice Seguin, Ça me donne encore plus envie de participer à la session prochaine."