Boxe. La Havraise Amina Zidani prête pour les JO

Amina Zidani n'a pas l'intention de faire de la figuration. La jeune athlète de 30 ans a obtenu sa qualification pour les JO de Paris 2024 fin juin, lors des championnats d'Europe, où elle a obtenu l'or. La boxeuse a beaucoup travaillé son mental et se sent prête pour la compétition ultime. "C'est la compétition la plus importante en boxe amateur et pro, puisque les pros ont le droit de faire les Jeux. C'est un objectif, depuis que j'ai commencé la boxe. C'était d'atteindre le très haut niveau et d'obtenir une médaille d'or aux JO." Le ton est donné.

L'or olympique manque au tableau de chasse de la Havraise, malgré son palmarès. Mais là, Amina Zidani l'assure, elle est fin prête. "Depuis janvier, la préparation qu'on a mise en place pour les championnats du monde et d'Europe, a été très très bonne. Il y a eu une réelle progression, que ce soit l'aspect technique, physique et mental. On est sur la bonne voie. Il faut continuer le travail comme ça et affiner le travail tactique sur les potentiels adversaires que je risque de rencontrer."

Au meilleur de sa forme

Amina Zidani est en confiance. Elle n'a jamais été aussi complète. "Je le sens." Pour cela, la boxeuse a énormément travaillé. Pour elle, un cap a été franchi.

Le travail le plus important a été réalisé au niveau de son mental. "Ça a été le point négatif durant tout mon début de carrière. J'en suis consciente. C'est très difficile. C'est quelque chose d'abstrait, le mental. Quand on n'est pas bien, on n'a pas confiance en soi, même si les gens disent que tu es la plus forte. Il faut s'entourer de spécialistes ou avoir un déclic. Moi, j'ai eu un peu des deux. J'ai été entourée d'une personne, mon préparateur mental, qui a su trouver les bons mots pour développer mon potentiel. L'entourage est indispensable. Il faut qu'il croie en nous."

C'est avec impatience qu'Amina Zidani attend les JO, tout en restant concentrée. En juillet, l'athlète s'est rendue en Espagne pour une préparation physique. D'ici les JO, elle va enchaîner les stages "pour travailler sur les styles de boxe que j'apprécie moins. Il ne faut plus que ce soit un problème". La boxeuse a également l'intention de remonter sur le ring et faire un maximum de combats "pour garder une dynamique."

À Paris, la sportive ne vise que le podium. "Les Jeux, ça peut changer une vie, et une médaille d'or encore plus !"