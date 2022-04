Rouen. Du virtuel au réel : sport et consoles pour les ados pendant les vacances

L'ASPTT de Rouen a trouvé la formule idéale pour occuper les ados pendant les vacances, avec son stage "Du virtuel au réel" sur une semaine. Le principe : des activités sportives variées le matin et des jeux vidéo encadrés l'après-midi. L'occasion pour le club omnisport, qui a désormais une section e-sport, de faire passer des messages sur les bonnes pratiques. "Énormément de jeunes se lient autour de la passion du jeu vidéo mais vont se sédentariser, explique Gatien Gilles, chargé de développement pour le club. On essaye de les faire bouger au maximum." Les temps de pause ou du repas sont autant d'opportunités d'échanger sur les pratiques de ces 18 ados de 12 à 17 ans, convaincus par la formule. "Je suis plutôt e-sport ", concède Simon, 14 ans, qui en est à son huitième stage. Mais l'essentiel n'est pas là. "Ce que j'adore, c'est découvrir des nouveaux jeux, faire du sport, se faire de nouveaux amis..." Calixte, 12 ans, fan de League of Legend, retient aussi d'abord le plaisir d'être ensemble : "La première journée, il y a un peu de timidité mais après on se connaît tous, c'est vraiment sympa."

Une pratique encadrée

L'après-midi, les jeux vidéo multijoueurs sont favorisés, pour mettre en avant leur aspect convivial. Les animateurs veillent aussi à éviter les jeux trop violents. "On n'a pas de jeux avec du sang ou des contenus terrorisants", insiste Gatien Gilles, aussi spécialiste de la bonne pratique des jeux vidéo.

Les stages sont organisés lors de chaque vacances scolaires. Le prochain est donc prévu à l'été. L'ASPTT propose aussi à sa gaming house du 94 rue Beauvoisine à Rouen des temps d'accueil en période scolaire ou des abonnements à la semaine.