Orne. Troupeau décimé après l'installation d'une ligne haute tension : Enedis est blanchi, l'éleveur doit payer

En 2022, Alain Crouillebois producteur de lait à La Baroche-sous-Lucé, près de Domfront, avait fait condamner Enedis par le tribunal d'Alençon après qu'en 2011, l'électricien ait implanté une ligne haute tension près de son élevage, ce qui avait perturbé ses animaux, "bien que je respectais les normes draconiennes du bien-être animal", insiste-t-il.

Mercredi 26 juin, la cour d'appel de Caen a fait machine arrière : Enedis est blanchi, l'éleveur est condamné à payer les frais de justice mais aussi 52 000€ pour le déplacement de la ligne électrique, ce qui met en difficulté la trésorerie de son exploitation.

"C'est scandaleux, s'insurge l'éleveur. La cour d'appel s'est basée sur le rapport du GPSE (N.D.L.R. : association créée en 1999 par le ministère de l'Agriculture, dont RTE et Enedis siègent au conseil d'administration), un organisme qui est financé par Enedis." Alain Crouillebois compte bien ne pas en rester là : "Le phénomène des courants vagabonds est bien connu depuis les années 90 mais, à chaque fois c'est pareil, ce sont des procédures interminables, l'éleveur voit son troupeau décimé, il est exsangue financièrement, c'est le dépôt de bilan et bien souvent ça finit par un suicide. Il est temps que cette situation s'arrête et que la justice prenne enfin ses responsabilités."

Depuis le rendu de la décision de la cour d'appel, Alain Crouillebois reçoit d'innombrables messages de soutien du monde agricole, de toute la Normandie, mais aussi de Belgique ou de Suisse, où le même problème se pose. Désormais, il envisage "un coup d'éclat" avec d'autres éleveurs.

De son côté, Enedis "prend acte de la décision de la cour d'appel qui reconnaît clairement l'absence de perturbations avérées issues du service public de distribution d'électricité affectant l'exploitation agricole de M. Crouillebois".