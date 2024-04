La Baroche-sou-Lucé. Une ligne électrique a-t-elle mis en danger l'élevage d'un agriculteur ? Réponse le 26 juin

Mercredi 10 avril, un éleveur laitier installé à La Baroche-sous-Lucé, près de Domfront, a comparu devant la cour d'appel de Caen. Il accuse une ligne électrique d'avoir fait péricliter son élevage.

Alain Crouillebois explique qu'il a subi un enfer, lorsqu'en 2011, une ligne électrique à 20 000 volts a été installée à une quinzaine de mètres de son bâtiment d'élevage. Selon lui, cela a causé des troubles du comportement à ses vaches, un ralentissement de la croissance à ses veaux, une baisse de la production de lait, mais aussi davantage de mortalité chez ses animaux. En désespoir de cause, en 2019 il avait fait déplacer cette ligne électrique 150 mètres plus loin, à ses frais, et il explique que depuis, le comportement de ses animaux est redevenu normal.

Il a donc engagé une action contre Enedis, et en 2022, le tribunal d'Alençon lui avait donné raison : le distributeur d'électricité avait été condamné à lui verser plus de 140 000€. Enedis a cependant fait appel.

L'audience en appel s'est tenue à Caen, mercredi 10 avril matin, le délibéré sera rendu le 26 juin. L'éleveur nous a dit “être confiant”, l'avocat d'Enedis n'ayant apporté aucun nouvel élément lors de cette rapide audience en appel.