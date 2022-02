Orne. Huit ans de bras de fer avec Enedis : "Ma vie avait un prix, 50 000 euros"

Les jours, mois et années qui ont suivi l'installation du transformateur électrique de 20 000 volts, le 15 novembre 2011, ont changé la vie d'Alain Crouillebois, agriculteur à Juvigny-Val-d'Andaine.

Élouan, 13 ans

"Papa était

souvent en colère"

Dès les premières difficultés de l'exploitation agricole - les jours qui ont suivi l'installation du transformateur électrique de 20 000 volts, le 15 novembre 2011 - le comportement du père de famille a changé. Stress, insomnie et oppression ont impacté les relations avec ses enfants. "Papa était souvent en colère, il n'était pas facile à vivre et nous mettait souvent au coin", se souvient Élouan. Aujourd'hui, père et fils entretiennent une relation fusionnelle. Alain trouve le temps de l'aider à faire ses leçons.

[photo2]

Ici, mais la tête ailleurs

"J'étais vraiment

au bout du rouleau"

Toutes ces années, Alain n'arrivait plus à dormir. Son médecin lui a prescrit de puissants somnifères. "J'étais vraiment au bout du rouleau, j'en prenais plus que ce qu'il ne fallait", confie l'agriculteur. Mais l'état de santé de ses animaux le contraignait à se lever la nuit, "déphasé", pour aller aider des vaches qui n'arrivaient pas à vêler. "C'était sept jours sur sept. 4 h 30 début de la journée, retour vers 21 heures. Je faisais plus de 100 heures dans la semaine."

Rapport du GPSE

Les problèmes ne seraient

pas dus à l'exploitation

Trois ans après l'installation du transformateur électrique par Enedis, Alain entre en contact avec le Groupe permanent pour la sécurité électrique (GPSE). L'organisation vérifie la qualité de la nourriture donnée aux animaux, effectue des prises de sang et passe au crible la technique de l'éleveur. Quelques mois plus tard, un bilan est dressé par la GPSE. "Celui-ci indiquait que les comportements anormaux des vaches n'étaient pas liés à l'exploitation", explique l'agriculteur. La nouvelle est arrivée comme un soulagement : "Se dire que ça pouvait être de ma faute était très dur."

[photo4]

Couple brisé

30 ans de mariage

partis en fumée

"Certains de mes amis ne voulaient pas y croire." Après avoir vécu de "magnifiques" années, excepté les dernières qui ont été "compliquées", Alain et sa femme ont pris la décision de divorcer. Avec du recul, l'agriculteur explique "qu'elle devait non pas s'occuper de cinq enfants, mais de six". Pendant ces huit ans de présence partielle, "c'est elle qui faisait tout" à la maison. "Heureusement qu'elle était à mes côtés. Maintenant, je dois me reconstruire."