Rennes (AFP). L'abattoir Gad sauvé, 530 emplois sur 755 sauvegardés par Intermarché

Après des mois de crise et d'incertitude, l'abattoir de porcs Gad à Josselin (Morbihan) évite la fermeture grâce à sa reprise par le groupe Intermarché, qui s'est engagé à maintenir 530 emplois sur 755 et à injecter 20 millions d'euros sur le site. Le tribunal de commerce de Rennes a rappelé jeudi, en validant l'offre de reprise de la SVA Jean Rozé, filiale de production de viande d'Intermarché, que cette dernière avait été la seule candidate à la reprise de cet abattoir qui, dès lundi, prendra le nom de "Josselin Porcs Abattage". Faute de repreneur, les deux autres sites de Gad SAS, à Lampaul-Guimiliau (Finistère), qui emploient 71 personnes au total, l'unité "salé fumé" (58 postes) et l'unité "graisse animale" (13 postes), restent en liquidation judiciaire. "ll convient de saluer à sa juste valeur le pari économique de la SVA Jean Rozé", a dit le président du tribunal de commerce en prononçant son délibéré, alors que la filière porcine traverse une crise sans précédent, marquée notamment par une surcapacité industrielle, des distorsions de concurrence au sein de l'UE et dernièrement par l'embargo russe sur la viande de porc. Malgré cette situation, ""si on reprend une activité dans un contexte difficile et qu'on prend l'engagement d'investir 20 millions d'euros, ça veut dire qu'on ne vient pas pour le court terme, on ne vient pas pour fermer le site dans un an", a commenté jeudi le président de la SVA Jean Rozé, Dominique Langlois, après l'annonce de la décision du tribunal. "L'objectif, c'est de redresser l'entreprise, de la moderniser, de la rendre encore plus compétitive () et conquérir des parts de marché", a-t-il ajouté. - 'Nuit d'angoisse pour les salariés'- "On peut dire que l'entreprise est sauvée", a commenté de son côté le délégué CFDT de Gad SAS à Josselin, Patrick Piguel, pour qui le groupe Intermarché "était le seul qui était en capacité de reprendre une activité comme la nôtre". "Ce repreneur souhaite remettre les chose sur les rails, c'est tout à son honneur, mais ce n'est que 530" salariés repris, a-t-il toutefois souligné, avouant qu'il ne connaissait pas, à l'heure du délibéré, la liste des noms des personnes licenciées. Celle-ci sera dévoilée vendredi, après une nouvelle nuit d'angoisse pour les salariés de Josselin. Une réunion est prévue dès 08H00. "Les personnes vont arriver, il y aura une liste avec celles qui seraient reprises et celles qui seraient licenciables", a-t-il expliqué. "Ca va être terrible mais c'est le choix de la direction", a-t-il ajouté, soulignant que l'ambiance était "houleuse" à Josselin. Reste un espoir pour les personnes non reprises: le groupe Intermarché s'est en effet engagé à proposer 123 postes sur ses sites industriels dans l'Ouest. Ces offres s'ajoutent aux quelque 155 postes de reclassement -- 93 en Bretagne, 62 dans le reste de la France -- proposés par le groupe coopératif morbihannais Cecab, dont dépendait Gad SAS. Encore faut-il que ces offres correspondent aux qualifications des personnes licenciées, a dit en filigrane Patrick Piguel, pour lequel "il va y avoir de la casse" au niveau social. De son côté, la direction de Gad a estimé que cette reprise "représente une nouvelle voie d'avenir pour le site de Josselin". Elle signe "un tournant décisif" dans le dossier Gad, un dossier "douloureux", a déclaré le président du tribunal de commerce. Gad est entré dans la tourmente il y a 20 mois avec son placement en redressement judicaire, en février 2013. Il avait alors décidé, avec l'accord du tribunal de commerce, de recentrer son activité à Josselin, et de fermer celui de Lampaul-Guimiliau. Avec la fermeture de deux autres sites, à Saint-Nazaire et à Morlaix, plus de 800 personnes avaient fait les frais en octobre dernier de cette restructuration censée relancer l'activité. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, s'est dit pour sa part "soulagé" par la décision du tribunal tout en indiquant que l'Etat veillerait à la qualité de l'accompagnement des salariés licenciés.

