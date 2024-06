Rouen. Soirée xénophobe organisée dans un bar de la ville : le maire saisit le ministre de l'Intérieur

"Le titre de cette soirée fait référence à un slogan nazi", commence d'emblée et sans ambiguïté le maire de Rouen dans son courrier adressé à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Nicolas Mayer-Rossignol est revenu une deuxième fois sur l'annonce, via les réseaux sociaux, de l'organisation, par le bar Le Mora à Rouen, d'une soirée "Ausländer raus" volontairement écrit en allemand et signifiant en français "les étrangers dehors".

Un événement "écœurant"

Le premier magistrat avait déjà annoncé avoir saisi le parquet de Rouen et la préfecture à ce sujet, vendredi 21 juin. "Le contenu raciste et xénophobe me paraît manifeste", poursuit l'élu, qui n'exclut pas user de ses pouvoirs de maire afin d'interdire l'événement prévu ce vendredi 28 juin.

"Je vous demande de prendre toutes les mesures qui sont en votre pouvoir, à très court terme, pour permettre la dissolution de l'association organisatrice de cet événement écœurant", conclut le maire de Rouen tout en demandant l'interdiction de cette chanson "dont le titre ouvertement xénophobe me semble une incitation explicite à la haine raciale".

Dans un communiqué publié samedi 22 juin, sur sa page Instagram, le bar estime qu'accueillir "des immigrés supplémentaires n'est pas souhaitable" et que "les idées patriotes sont de plus en plus plébiscitées par les jeunes Européens, il va falloir s'y habituer". Les organisateurs invitaient dans ce communiqué Nicolas Mayer-Rossignol à cette soirée "Les étrangers dehors", qui est selon eux "ouverte à tous".