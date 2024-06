Seine-Maritime. Le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol saisit le parquet pour signaler une soirée à caractère xénophobe

"Ausländer raus", signifiant "Les étrangers dehors" en français, est le nom d'une soirée prévue dans le bar et local associatif Le Mora, à Rouen vendredi 28 juin. Le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol a immédiatement réagi. Vendredi 21 juin, il a annoncé avoir saisi le parquet sur l'un de ses réseaux sociaux, pour signaler cette soirée à caractère xénophobe.

Le maire de Rouen signale la soirée au Mora

Dans sa publication sur l'un de ses réseaux sociaux, Nicolas Mayer-Rossignol a partagé le texte adressé au procureur de la République Frédéric Teillet. "Il me semble que ces propos sont en infraction avec l'Article 1 de la Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, indique-t-il. Une soirée 'les étrangers dehors' n'a rien à faire à Rouen ni nulle part en Europe", a poursuivi le maire de Rouen dans son post.

L'organisation de la soirée a notamment "fait l'objet d'une publication publique sur la page Instagram du bar", souligne-t-il. Elle a été mise en ligne il y a environ une semaine. On y voit un ananas et un cocktail tropical, un coucher de soleil et le slogan "Ausländer raus" en lettres rose et bleu, façon néons. Dans cette même affiche, en bas à gauche, le bar indique "carte d'adhérent obligatoire".