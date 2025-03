Politique. Une nouvelle union de la gauche en France ? Le maire de Rouen le promet

Dimanche 9 mars, le maire de Rouen et candidat à la succession d'Olivier Faure à la tête du Parti socialiste Nicolas Mayer-Rossignol a promis un nouveau rassemblement de la gauche en cas de victoire au congrès qui se déroulera en juin et désignera le nouveau premier secrétaire du parti. La nouvelle a été annoncée dans une tribune publiée ce matin dans L'Opinion et qui a été signée par une quinzaine de personnes, dont la maire de Paris Anne Hidalgo, ou encore la présidente d'Occitanie Carole Delga.

Pas d'union sans cohérence de fond

Cette nouvelle union de la gauche se ferait notamment avec Place publique, le mouvement politique de Raphaël Glucksmann, les signataires refusent cependant "une union sans cohérence de fond, réduite à des accords électoraux circonstanciels", comme ce fut le cas selon eux avec la Nupes en 2022 ou le Nouveau Front populaire en 2024.

Les signataires, parmi lesquels se trouvent aussi le chef des sénateurs socialistes Patrick Kanner et le maire de Montpellier Michael Delafosse prévoient que cette "nouvelle force politique se constituera à l'issue d'états généraux, et définira le cadre et les modalités de désignation de son ou de sa candidate commune à la prochaine élection présidentielle".

Avec AFP