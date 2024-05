[Actualisé] Football. D'abord annulé pour des raisons de sécurité, le match FC Rouen - Dijon, aura finalement bien lieu

Après l'annonce de l'annulation du match par la FFF, la mairie de Rouen a réagi et a indiqué qu'elle prendrait en charge le financement de la sécurité pour assurer le maintien du match. Dans un communiqué à mi-journée, la Ville précise que "suite à ces échanges, et grâce à l'implication de la Ville, de la préfecture et de la fédération, le match sera bien maintenu demain (samedi 18 mai)".