Mondeville. Basket (LFB) : Mondeville craque en prolongation contre Charleville...

Le match.

Piqué à vif contre La Roche la semaine passée, Mondeville n'abordait pas la 10ème journée de Ligue Féminine dans les meilleures conditions mentales. Après avoir livré un combat de longue haleine, il a encore du s'avouer vaincu sur le fil contre Cherleville-Mezières. Il aura pourtant tenu tête dans le premier quart grâce notamment à une entrée en matière de Djekoundade étonnante (21-19, 10'). S'en suit un second quart totalement à l'avantage des Mondevillaises (5-12) avec notamment un trio Mann, Gaucher, Djekoundade qui fonctionne à merveille. L'USOM peut donc se réjouir de mener à la pause contre le 8ème du championnat (26-31, 20').

Des efforts mais rien à l'arrivée

Rassurées et abordant la seconde période avec un peu plus de confiance, Mondeville lachait un peu du lest dans le troisième quart mais restait tout de même en course à la demi-heure de jeu (45-45, 30'). Il reste alors dix dernières minutes pour espérer décrocher son premier succès de la saison. Emmenées par une Djekoundade tout feu tout flamme (elle termine avec 19 points, 9 rebonds et 3 interceptions), les visiteuses sont valeureuses. Sur lancer-franc, Mann arrache les prolongations à quelques secondes du bong (64-64). Chevaugeon et Peters enfoncent à elles-seules les filles de Romain Lhermitte dans les cinq minutes de prolongation. Malgré une copie de haute volée et des progrès qui en témoignent, Mondeville reste toujours dernier avec aucune victoire au compteur. Une éventuelle recrue pendant les fêtes de Noël ne serait pas de trop...

La fiche.

Charleville-Mezières : Filip 10 points, Bouderra 5, Lewis 14, Peters 14, Hruscakova 12, Robert, Mosengo-Masa, Chevaugeon 12, Paget 2, Diawara 3. Entr : R. Yernaux.

Mondeville : Djekoundade 19, Gaucher 12, Thorburn 8, Tadic 2, Mann 15, Kone 9, Salgues, Guennoc, Bussiere, Gueye. Entr : R. Lhermitte.

