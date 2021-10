Mondeville. BASKET (LFB) : Mondeville assure sa 6e place en battant Tarbes (87-79)

Elles devaient gagner face à Tarbes (Haute-Pyrénées) ce samedi 18 mars 2017 pour assurer leur 6e place, elles l'ont fait ! Les Filles de Mondeville (Calvados) l'emportent 87-79 dans une Halle Bérégovoy pleine pour ce dernier match à domicile de la saison régulière.

Dans un match complètement fou et porté vers l'attaque, l'USOM a toujours fait la course en tête et la belle résistance proposée par Tarbes a motivé les Normandes à ne jamais lâcher, pour un festival de points de part et d'autre (28-26, 21-18, 25-19, 13-16).

Kim Gaucher encore inarrêtable

Une joueuse s'est particulièrement distinguée ce soir, c'est Kim Gaucher. L'internationale canadienne signe là une de ses meilleures performances cette saison avec 31 points, dont 14 dans le seul premier quart-temps, mais aussi 10 rebonds.

Au total, ce sont 5 joueuses qui ont dépassé les 10 points inscrits : Kim Gaucher (31), Michelle Plouffe (12), Marième Badiane (11), Lisa Berkani (11) et Lysa Millavet (10). Cette dernière était très heureuse au coup de sifflet final : "C'est la première fois que je marque 10 points cette saison et c'est au meilleur moment car le match était important pour la 6e place. Maintenant on peut se concentrer sur les play-offs."

Avant les play-offs, l'USOM disputera un dernier match sans importance en saison régulière mardi 28 mars à Charleville-Mézières.

