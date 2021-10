Mondeville. Basket : Mondeville maintient le cap en s'imposant à Tarbes

Mondeville (Calvados) ramène les deux points de Tarbes (Hautes-Pyrénées) ce samedi 10 décembre 2016. Dans cette rencontre de la 10e journée contre le 11e de Ligue Féminine, les Normandes l'ont emporté 61-66. Cette victoire permet à l'USOM de rester au contact des équipes de tête, à une journée de la fin de la phase aller.

Une défense imperméable

Après deux premiers quarts serrés (11-17 puis 18-14), la victoire mondevillaise s'est dessinée dans le troisième, où les joueuses ont réussi l'exploit de ne prendre que deux points, pour un score de 2-15. "On est capable d'être très intense en défense et quand on y arrive ça nous réussit." explique la capitaine KB Sharp. Le dernier quart sera marqué par une course après le score des deux équipes, remportée 30-20 par Tarbes.

Le prochain match de Mondeville sera la réception de Charleville-Mézières dimanche 18 décembre à 15h30 à la Halle Bérégovoy.

