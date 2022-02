C'était dans toutes les têtes depuis quelques temps... c'est désormais chose faite. Mondeville (Calvados) retrouvera les play-offs de Ligue féminine cette saison, après cinq ans d'absence ! Après avoir triomphé non sans mal d'Angers à la Halle Bérégovoy samedi 18 février 2017 (78-74 après prolongations), Mondeville est d'ores et déjà assuré de finir dans les huit premiers du championnat. KB Sharp, déjà présente en 2012 compare les deux équipes : "On avait une équipe plus défensive et plus athlétique en 2012, mais on était comme maintenant animées par cette envie de battre n'importe qui, on ne lâchait rien."

Trois déplacements sur les quatre derniers matchs

Loin d'être rassasiées par cette qualification anticipée, les joueuses ont encore envie de "gratter quelques places". Le calendrier n'est pourtant pas favorable à l'USOM qui est pour l'heure en sixième position. Sur les quatre matchs restant à jouer, trois sont à l'extérieur dont un à Montpellier (Hérault), leader du championnat, dès ce samedi 25 février. À l'aller, les Héraultaises avait gagné 73-82 à Bérégovoy contre des Mondevillaises pas assez efficaces au tir.

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: après la défaite en finale de Coupe de France, les réactions des Dragons de Rouen

Hockey sur glace: Déplacement à Chamonix/Morzine pour les Dragons de Rouen

NBA: quatre institutions au bord de la crise de nerfs

Mondial-2026: 32, 40 ou 48 équipes ? L'heure du choix.

Ligue 1: Monaco impitoyable, Lorient inconsolable