Mondeville. Basket: KB Sharp quitte également Mondeville

Son nom restera gravé dans l'histoire de l'USO Mondeville (Calvados). La capitaine Kristen Brooke Sharp (35 ans) ne sera plus Mondevillaise lors de la saison 2017/2018. Arrivée en Normandie en 2010 (avec un passage à Nice en 2013-2014), l'Américaine naturalisée française ira encadrer la jeunesse de Bourges (Cher) dès cet été et y retrouvera Marine Johannès, partie un an plus tôt.

La récompense d'une grande carrière

Son entraîneur Romain L'Hermitte voit là "la récompense d'une grande carrière. KB a donné son meilleur sur toutes les saisons passées à Mondeville. On doit se réjouir de ce qui lui arrive car une proposition d'un top club européen, ça ne se refuse pas !" Avec l'autre départ de Marième Badiane à Lyon, le coach devra reconstruire son équipe la saison prochaine, d'autant qu'elles ne devraient pas être les seuls joueuses à partir.

En attendant, il reste une dernière journée de saison régulière. Mondeville a assuré sa sicième place qualificative pour les play-offs et n'a plus rien à jouer. Le déplacement à Charleville-Mézières (Ardennes) mardi 28 mars 2017 servira à "faire tourner l'effectif, il est évident que je ne vais pas faire prendre le risque de blesser le cinq majeur", a prévenu Romain L'Hermitte.

