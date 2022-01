Mondeville. Basket (LFB) : Mondeville confirme en écrasant Lyon ! 

Après sa belle victoire à domicile face à Bourges (Cher) la semaine précédente, l'USO Mondeville (Calvados) s'est brillamment défait de Lyon (Rhône) vendredi 27 janvier 2017.

Au terme d'un match ou 4 Mondevillaises, Lisa Berkani, Kim Gaucher, KB Sharp et Marième Badiane ont inscrit plus de 10 points, Mondeville l'a emporté 59-76. Lancées dès le premier quart (9-17) les joueuses de Romain L'Hermitte ont eu quelques minutes de faiblesse laissant leurs adversaires revenir à la hauteur en début de 2e quart (15-13), pour ensuite ne plus rien laisser (20-23 puis 15-23).

"Difficile de nous arrêter"

Après ce match impressionnant à l'extérieur, où il est toujours plus difficile de gagner, les joueuses, Lisa Berkani en tête, sont fières. "C'est vraiment une victoire d'équipe, lorsque l'on joue ensemble on peut vraiment être fortes et c'est difficile de nous arrêter ! " savoure la jeune meneuse.

La prochaine journée de Ligue Féminine opposera l'USOM au Basket Landes à la Halle Bérégovoy le 11 février prochain. En attendant, les Filles disputeront les quarts de finale de la Coupe de France à Bourges le samedi 4 février.

A LIRE AUSSI.

Basket, Ligue féminine. Et si Mondeville surprenait Bourges ?

Normandie : au terme d'un match très serré, l'USOM s'incline à Angers

Basket : pas d'exploit pour les Mondevillaises face à Bourges

Basket : Mondeville chute à Villeneuve d'Ascq

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le leader