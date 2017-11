Basket (LFB). Villeneuve trop rapide pour Mondeville (58-78)

Pour le compte de la 7e journée, l'USOM a manqué d'expérience pour pouvoir rivaliser face à Villeneuve d'Ascq. Une 5e défaite consécutive qui emprisonne les mondevillaises en bas de classement.

Mondeville semble trop juste. Opposé à Villeneuve d'Ascq, actuel 3e au classement, l'USOM a compris d'entrée de jeu le calibre des championnes de France en titre. Il aura fallu attendre quatre minutes de jeu avant de voir les premiers points mondevillais apparaître sur le compteur, par le biais de lancer-franc de Mosengo-Masa. Mais si les protégées de Romain Lhermitte ont subi les attaques rapides des nordistes, elles ont de leur côté, pêché dans l'animation offensive. Accumulant les pertes de balles et les shoots ratés, Mondeville s'est rapidement mis en difficulté (15-23, 10').

Un 2e quart fatal

Passant totalement à travers de son 2e quart-temps (puisqu'elles n'ont inscrit seulement 4 points en 10 minutes), les mondevillaises ont tenté de revenir dans la partie en seconde période. Si Ewl Guennoc, qui effectuait sa première sortie avec les pros à seulement 16 ans, avait pris les choses en main en début de match, Talbot, Gaucher ou encore Hejdova ont peu à peu repris du service mais trop tardivement pour rivaliser face aux coéquipières de Gomis. Mondeville apprend mais devra prendre des points pour se détacher de la zone rouge...

La prochaine rencontre aura lieu à Tarbes samedi 25 prochain (20h).

Les réactions :

Ewl Guennoc (Mondeville) : "Je ne m'attendais pas à rentrer aussi vite mais il faut être prêtes quand on nous le demande. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Malheureusement, on est tombé sur plus fort que nous".

Romain Lhermitte (Mondeville) : "À force de vouloir bien faire, on ne joue pas forcément, c'est le problème. La différence entre les grosses équipes et nous, c'est qu'elles mettent les mains partout et nous on se laisse faire. Niveau basket on n'a rien à envier aux adversaires mais on n'est pas assez agressives. L'enchaînement des défaites est difficile pour une équipe jeune comme nous et ça n'arrange rien pour la confiance. Le jour où Katia Mosengo-Masa et Ana Tadic récupèreront 15 rebonds à elles deux, ça nous changera la vie. Mais ça va venir, j'y crois".



Fiche technique.

Mi-temps : 19-42 / Score final : 58-78 / Spectateurs : 1200

Mondeville. Tadic 2, Romana 14, Talbot 13, Gaucher 11, Djekoundade 4, Guennoc 10, Mosengo-Masa 4, Nauwelaers, Saint-Juste, Robin Entr : Romain Lhermitte.

Villeneuve d'Ascq. Bremont 6, Verin 2, Gomis 17, Sy Diop 10, Leedham 7, Akonga Nsimbo 14, Kamba 5, Amant 5, Jovanovic 10, Konate 2. Entr : Frédéric Dusart.

A LIRE AUSSI.

Basket-ball (LFB). L'USO Mondeville a présenté son collectif 2017/2018

Basket (LFB). Mondeville impuissant à Bourges

Basket : Mondeville chute à Villeneuve d'Ascq

L'USOM prête à repartir de l'avant

Basket : Fin de saison en apothéose pour Mondeville qui écrase Basket Landes (76-52)