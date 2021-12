Caen. Basket (LFB): l'USOM retourne au charbon

Il était temps de couper. Enchaînant les rencontres, entre championnat de LFB ou Coupe de France, Mondeville (Calvados) a pu bénéficier d'un week-end de pause la semaine dernière. Un bol d'air pour Kim Gaucher, touchée légèrement à la cheville mais aussi pour Stéphanie Talbot, qui a enquillé la saison directement après sa phase de WNBA. Mais finalement, tous les organismes n'ont pas eu ce privilège puisque Romana Hejdova et Heleen Nauwelaers étaient sélectionnées dans les équipes nationales tchèque et belge. Et pour l'anecdote, elles joueront face à face en février prochain.

Réception de Villeneuve d'Ascq

Actuellement avant-dernier, Mondeville s'apprête à rencontrer Villeneuve d'Ascq pour le compte de la 7e journée de championnat, qui aura lieu dimanche 19 novembre 2017 (16h) à la Halle Bérégovoy. "Ça va être encore très dur mais il faudra réussir à gagner au minimum deux matchs sur la phase aller pour limiter la casse", reconnaît Romain Lhermitte. Privées de leur meneuse de jeu jusqu'en Janvier 2018, l'USOM doit trouver les solutions collectives pour combler ce manque. Car si seule la jeune Heleen Nauwelaers peut remplacer poste pour poste Lisa Berkani, les ressources sont rares et contraignent Kim Gaucher à jouer la chef d'orchestre. Une chose est sûre, le technicien mondevillais est bien conscient de la difficulté de sa situation mais croit plus que tout en son objectif initial : le maintien.

