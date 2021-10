Caen. Basket (LFB, 18e journée). Mondeville y était presque à Villeneuve d'Ascq (61-53)

Il aurait été prétentieux de penser que Mondeville aurait tenu la dragée haute à Villeneuve d'Ascq en préambule de cette 18e journée. Mais face au dauphin du championnat, l'USOM aura été loin d'être ridicule et même très solide. Lorsque Akonga Nsimbo faisait parler d'elle dès l'entame de match, trois des cinq piliers du cinq majeur se faisaient aussi respecter. Mann, Berkani et Gaucher étaient en réussite. La capitaine mondevillaise se chargeait même de créer un premier break à la fin du premier quart (17-23) avant de garder une avance, aussi infime que savoureuse à la pause (29-33).

Mondeville aura tout donné

Le deuxième acte débutait assez timidement avec trois longues minutes sans l'ombre d'un panier, avant que Kamba et Alkonga Nsimbo remettent les choses au clair. Les locales semblaient être sur une toute autre dynamique et poussaient même le coach mondevillais à poser le temps mort. Les Nordistes notaient un +8 (54-46). Très accrocheur, l'USOM continuait d'y croire à l'image de Mann et Gaucher qui accumulaient pourtant un temps de jeu assez important. Il était trop tard pour Mondeville pour recoller au score lorsque le gong retentit (61-53).

Il n'aura donc pas manqué grand chose aux mondevillaises pour l'emporter face à une grosse pointure de Ligue Féminine. Ont-elles toutes leurs chances face à Tarbes ? Réponse samedi 24 mars prochain.

Fiche Technique.

17-23 / 29-33 / 43-42 / 61-53

Villeneuve d'Ascq : Akonga 21, Brémont, Gomis 10, Kamba 4, Sy Diop 13, Amant 4, Cousseins-Smith, Jovanovic 9. Entr : F.Dusart.

Mondeville : Berkani 12, Tadic 4, Hejdova 9, Gaucher 15, Mann 9, Boucher, Guennoc, Mosengo-Masa 4, Nauwelaers. Entr : Romain Lhermitte.

