Mondeville. Basket (LFB) :  Mondeville n'a pas résisté à Villeneuve d'Ascq

Le match.

C'est un client de taille que l'USOM rencontrait pour lancer sa saison en Ligue Féminine. Face à Villeneuve d'Ascq, un adversaire qu'elles avaient battu à la grande surprise il y a deux ans, Mondeville n'a rien pu faire. C'est sans Kim Gaucher, victime d'une fracture de fatigue l'éloignant des terrains pendant deux mois, mais avec Mélanie Plust, qu'elles ont subi la foudre d'entrée de jeu (11-0, 2'). L'expérience de Kristen Mann - elle termine 2e meilleure scoreuse de la rencontre - et l'insouciance de Tadic relançaient les Normandes à la pause (47-38, 20').

À bout de souffle dans le second acte

Au retour des vestiaires, l'USOM a très vite été étouffé malgré les réalisations de Koné et Mann. L'ESBVA n'a pas fait dans la demi-mesure en inculquant un +26 à son adversaire du jour grâce à son métronome Bjorklund (72-46, 27'). Mondeville peine à trouver les solutions et ne marque que 10 points dans le 3e quart. Villeneuve d'Ascq aura donc profité de ce large temps d'avance pour lâcher un peu la pédale en fin de rencontre. Mondeville était déjà trop loin pour tenter de recoller au score et s'incline logiquement 86-58.

La fiche.

Mi-temps : 47-38 / Score final : 86-58

ESBVA : Bremont 9 points, Diallo 4, Bar 7, Sy Diop 11, Mendy 16, Gomis, Kamba 4, Jakovljevic 2, Bjorklund 21, Evans 12. Entr : F.Dusart.

USOM : Djekoundade 6 points, Thorburn 4, Tadic 8, Salgues, Mann 20, Plust 8, Kone 4, Guennoc 4, Bussiere 4, Gueye. Entr : R.Lhermitte.

