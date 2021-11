Caen. Basket (Coupe de France). Mondeville se déplace à Landerneau

Tout va très vite en Ligue Féminine. Dans le top 3 à l'issue des deux premières journées, Mondeville (Calvados) vient de glisser au 9e rang du classement après sa 3e défaite face au Hainaut le week-end dernier (69-73). "Il y a du mieux dans le collectif, il faut continuer de travailler" relève Romain Lhermitte, qui reste néanmoins très lucide "Quand on voit le calendrier qui arrive, on se demande quand est-ce que l'on va gagner notre prochain match mais on va se battre pour faire le prochain coup".

La Coupe de France pour travailler

En attendant de défier Charleville le 4 novembre prochain, leader presque invaincu, Mondeville s'apprête à rencontrer Landerneau, pensionnaire de Ligue 2 dans le cadre des 16e de finale de Coupe de France. Une rencontre qu'aborde le technicien mondevillais sans objectif particulier si ce n'est que de travailler "Landerneau est une équipe très solide de Ligue 2, qui prétend à la montée. Ça risque d'être compliqué mais il ne faudra pas prendre de risques. Je veux vraiment que l'on travaille et que l'on arrive à jouer notre basket. L'avantage de gagner nous apporterait des matchs supplémentaires, notamment au mois de janvier", conclut Romain Lhermitte.

