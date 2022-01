Mondeville. Mondeville boucle sa saison par une défaite contre le Hainaut (38-51)

Triste défaite de l'USO Mondeville (Calvados) contre le Hainaut Basket (Nord) sur le très faible score de 38-51, samedi 12 mai 2018. Laissant au repos Kim Gaucher, Romana Hejdova et Kristen Mann, Romain L'Hermitte proposait un 5 de départ très jeune avec Tadic, Mosengo, Nauwelaers et Barkani. Dans ce match dénué d'intérêt sportif et de spectacle, Mondeville prenait une courte avance en début de match et virait en tête après le premier quart (11-10). Repassé devant à la 15e minute de jeu (17-18), le Hainaut prend un avantage qu'il ne cessera d'étendre jusqu'au coup de sifflet final.

Les adieux de Berkani, Mosengo et Hejdova

Plus que le match qui vient clore une saison compliqué - entre l'arrêt brutal de la carrière de Loreen Kerboeuf, le non recrutement de Tamara Tatham, le départ précipité de Stephanie Talbot, les résultats décevants et les deux points perdus sur tapis vert - l'important était de fêter les joueuses qui s'en vont vers d'autres cieux.

Lisa Berkani aura marqué l'USOM avec une saison exceptionnelle l'année dernière menant le club à la 5e place du championnat. Blessée à l'automne cette saison, son absence a pesé sur son équipe. "Ça me fait très mal au cœur de partir, j'ai essayé de ne pas trop le montrer ! J'ai beaucoup pleuré ces derniers jours, heureusement ce n'est pas sorti aujourd'hui ! Le club m'a apporté beaucoup de choses et m'a fait énormément grandir sur et en dehors du terrain, je ne les remercierai jamais assez. À Bourges je vais retrouver KB Sharp qui en plus d'être mon ancienne capitaine est ma maman ! J'espère qu'elle saura m'aider et m'engueuler quand ça n'ira pas" a déclaré la jeune meneuse de 20 ans.

Katia Mosengo Masa quitte elle aussi Mondeville. Arrivée en 2012, la jeune intérieure (22 ans) jouera l'Euroligue avec Charleville-Mézières la saison prochaine. "Je retiens beaucoup de choses de mon passage ici, c'est ici que j'ai tout appris, que j'ai gagné en maturité, que j'ai grandie... Le club m'a tout apporté, je suis arrivée ici avec beaucoup de lacunes et je repars grandie avec de la technique. Je vais tout faire pour m'imposer à Charleville où l'encadrement est très différent de Mondeville, ça va être dur mais je suis pressée" a-t-elle réagi après la fin de la rencontre.

Arrivée l'été dernier et déjà en partance pour Basket Landes, Romana Hejdova a laissé un souvenir impérissable à son entraîneur, qui a déclaré "n'avoir jamais vu une telle guerrière".

La réaction de Romain L'Hermitte, entraîneur de Mondeville

"On a voulu faire jouer les jeunes pour rappeler qu'on est Mondeville ! Sur les play-down elles n'ont pas pu beaucoup jouer car il fallait sauver la peau du club. Si on n'avait pas fait cette erreur administrative on aurait pu le faire beaucoup plus tôt. Elles ont joué comme des jeunes, pas toujours avec beaucoup de régularité. ça a été une saison compliquée d'un bout à l'autre, dès qu'on a eu l'annonce du problème cardiaque de Loreen Kerboeuf. La plus malheureuse aujourd'hui c'est elle et certainement pas nous, je lui dédie ce maintien."

La fiche technique

Mondeville - Hainaut 38-51 (11-10, 12-18, 6-11, 9-12)

Mondeville : Départ : Tadic 8, Djekoundadé 4, Mosengo-Masa 4, Nauwelaers 4, Berkani 10. Banc : Bundgaard, Saint-Juste 4, Guennoc 4, Hirigoyen

Hainaut : Départ : Fouasseau 5, Garcia 8, Bruner 6, Sulciute 7, Brown 5. Banc : Deprez, Ngo Ndjock 5, Mbuyamba 15, Marie

