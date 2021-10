Mondeville. Basket (LFB) : Mondeville écrase Nantes (64-86) et se qualifie pour l'Eurocoupe ! 

Le match de classement entre Mondeville (Calvados) et Nantes (Loire-Atlantique) n'aura eu besoin que de deux manches pour désigner un vainqueur. Après leur belle victoire dans le match 1 à la Halle Bérégovoy (94-87), les Mondevillaises ont remis ça vendredi 28 avril 2017 (64-86) face à des Nantaises très handicapées par l'absence de plusieurs joueuses majeures.

Mondeville se détache rapidement

La victoire s'est joué en première mi-temps, où après les deux premiers quarts (11-26, 10-25), l'USOM menait déjà 51 à 21 avant de lâcher du lest sans jamais être inquiété dans les deux suivants (25-24, 18-11). Les jeunes joueuses du centre de formation Shelby Saint-Juste et Kelly Chasse, déjà aperçues en fin de match à l'aller ont cette fois joué 15 minutes chacune.

Sauf problème budgétaire, l'USOM devrait disputer l'Eurocoupe la saison prochaine grâce à sa 6e place au minimum.

Une petite finale pour la gloire

Maintenant que la qualification européenne est assurée sur le terrain, Romain L'Hermitte et ses joueuses vont vouloir faire durer au maximum cette saison exceptionnel pour le club normand. "L'attente après l'élimination contre Villeneuve a été longue mais plus la saison se rallonge mieux c'est pour nous, on va continuer à profiter de la fin de saison en disputant notre petite finale à nous." a réagi le coach normand.

Le match pour la 5e place opposera Mondeville au vainqueur de la confrontation entre le Basket Landes et le Hainaut et la première manche devrait avoir lieu samedi 6 mai.

