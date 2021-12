Après avoir renversé Nice en championnat samedi 7 janvier 2017 sur le score de 67-56, les joueuses de l'USO Mondeville (Calvados) ont, hasard du calendrier, rendez-vous deux fois avec le même adversaire : les Déferlantes de Nantes-Rezé (Loire-Atlantique). Le premier round avait lieu à la halle Bérégovoy mercredi 11 janvier 2017 en coupe de France, la revanche se jouera au complexe Beaulieu de Nantes samedi 14 janvier pour la 14e journée de Ligue Féminine.

Les Filles dans le groupe de tête

Sixièmes du championnat, les Mondevillaises peuvent prendre trois points d'avance sur leur adversaire, huitième et marquer leur présence dans le groupe de tête. "Notre objectif reste d'assurer le maintien le plus vite possible, on veut battre les équipes de bas de tableau. Les joueuses ont très envie de playoffs", rappelait le coach Romain L'Hermitte avant les fêtes.

Cette double confrontation contre Nantes permet surtout de nouvelles retrouvailles entre Michelle Plouffe et sa soeur jumelle Katherine, évoluant à Nantes. À l'aller en LFB, Mondeville s'était imposé 67-63.

A LIRE AUSSI.

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu

Basket : pas d'exploit pour les Mondevillaises face à Bourges

Basket : Mondeville chute à Villeneuve d'Ascq

Basket : l'USO Mondeville brise les Déferlantes de Nantes

Normandie : les principaux résultats du sport pour la journée de samedi