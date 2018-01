Basket (LFB) : Mondeville démarre 2018 du bon pied en l'emportant face à Nice (78-68)

Dans un duel de mal classés, Mondeville a renoué avec le succès, ô combien important, face aux Niçoises ce samedi 6 décembre (78-68).

Les mondevillaises dominaient les débats sans trop de difficultés en première période. Dès le premier quart-temps, Mondeville menait la barque (26-18, 10') pour ensuite garder les devants à la pause (43-35, 20'). L'efficacité offensive, Mondeville en a fait preuve en ce match de reprise, à l'image d'une Romana Hejdova, toujours aussi régulière qui terminait la rencontre avec 19 points au compteur, accompagnée de leur métronome, Lisa Berkani, auteure de 23 points et élue MVP du match.

Lisa Berkani, un retour précieux

Mais au retour des vestiaires, Mondeville a d'abord joué à se faire peur quand Nice venait réduire l'écart à la fin du troisième quart (50-45, 30'). Les shoots a trois points ne passaient plus et Mondeville s'agitait. Les sudistes, quant à elles, gardaient une lueur d'espoir (67-64), poussant même Romain Lhermitte à poser un temps mort. Mais la meneuse tant attendue qu'est Lisa Berkani prenait les choses en main en fin de match, aussi bien pour servir Djekoundade ou Mosengo-Masa à l'intérieur, que pour dribbler toute la défense adverse. A croire que jouer à la ba-balle lui manquait...

Fiche Technique.

Mondeville : Tadic 4, Hejdova 19, Talbot 6, Gaucher 10, Djekoundade 7, Mosengo-Masa 5, Nauwelaers 4, Berkani 23, Guennoc, Bundgaard NJP, Hirigoyen NJP. Entr : Romain Lhermitte

Nice : Brunckhorst 5, Strunc 1, Brown 17, Robert 20, Toure 5, Cornelie Sigmundova 8, Duchet 7, Coulibaly 5, Cooper NPJ, Deroo NPJ. Entr : Jimmy Verove

Réactions.

Romain Lhermitte : "La victoire est importante. Dans un match un peu de la peur, même si on le maîtrisait, on a paniqué à certains moments. Il y a encore beaucoup de travail à faire la dessus. Le retour de Lisa permettait de jouer avec ma philosophie de jeu. C'était clairement un match pour elle, je me devais de bien la préparer. Elle a fait un très bon match à la mène puisqu'elle a été capable d'attaquer et de faire jouer les autres. Pour son retour, elle a un vrai challenge de sauver le club qui lui intéresse énormément".

Lisa Berkani : "Ça fait du bien de retrouver le terrain et les filles, avec la victoire au bout c'est encore mieux. Je ne me suis pas mise de pression, ça a bien fonctionné. Je ne voulais tellement pas perdre contre Nice mais maintenant il faudra être plus costaud contre la Roche et les grosses équipes. Une victoire ne suffit pas, le plus dur reste à venir".

Mondeville se redonne du souffle et retrouvera la compétition d'ici deux semaines, face à La Roche le 20 janvier prochain (20h).

