Mondeville. Basket (LFB, play-downs) : Mondeville avance vers son maintien ! 

C'est dans un faux rythme que débutait cette 2e rencontre de play-downs. D'abord privées de leur maître Romain Lhermitte, écarté de la touche pour accumulations de fautes techniques, les locales entamaient difficilement les débats, voyant les sudistes prendre les devants (0-4). La machine peine à s'enclencher et l'USOM courre derrière le score jusqu'à ce que Mann permette aux siennes de mener pour la première fois à la fin du premier quart (15-14, 7'45). Précipitation, tension, approximations, voilà à quoi se résume la première période. Tadic sauve le travail à l'intérieur (8 points) et Mann met à profit ses tirs en suspension gagnants (10 points). Mais Duchet, de son côté, continue d'écœurer les rangs calvadosiens à trois points (13 points). Les deux formations sont quitte à la pause (33-33, 20')

Égalité parfaite à la pause

On sent les organismes fatigués. Pas étonnant quand on enchaîne deux rencontres en une semaine. Mais c'est aussi la phase la plus cruciale de la saison. Mondeville peine à jouer " son basket " mais maîtrise suffisamment son adversaire pour garder la main (39-37, 25'). Tadic se révèle même à trois points et Mann fait encore parler de son expérience (47-41, 29'), obligeant alors Muganguzi à poser le temps-mort. Le 4e quart s'avère on ne peut plus animé. La Halle Bérégovoy s'ambiance et cela semble porter ses fruits. Mondeville pose un premier break (53-43) avant un sprint final maîtrisé. L'USOM aura fait preuve de caractère malgré la montée d'acide lactique. C'est un 2e coup réussi et un pas de fait pour la suite des play-downs.

Mondeville disputera son 3e round mardi 1er mai prochain au Hainaut.

La réaction :

François Ménival (Mondeville) : "C'est une rencontre de tranchées comme chaque match de play-downs. Le comportement des filles en fin de rencontre nous a permis de prendre la main sur le match. C'est un 2e pas de fait mais on ne peut pas se dire qu'on va écraser nos adversaires. Les cartes sont toujours remises à zéro".

La Fiche.

18-14 / 33-33 / 47-41 / 66-56

Mondeville : Tadic 10, Hejdova 18, Gaucher 11, Djekoundade 4, Mosengo Masa, Nauwelaers, Berkani 5, Guennoc, Mann 18, Hirigoyen. Entr : F.Menival (R.Lhermitte suspendu)

Nice : Deroo, Cooper 6, Brunckhorst 6, Henot, Armant 6, M'Baye, Toure 9, Cornelie 12, Duchet 17. Entr : W. Muganguzi.

