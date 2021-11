Caen. Basket (LFB, 21e journée). Mondeville, corrigé à Nantes (83-55)

En l'absence de Kim Gaucher (douleur aux tendons), cadre indiscutable cette saison, Mondeville (Calvados) a rapidement souffert face aux Déferlantes de Nantes. Et pour cause, dès le 1er quart, Nantes a pris ses aises (25-12, 10'), bien emmené par Clanet et Medenou, elle qui termine d'ailleurs 2e meilleure scoreuse de la rencontre (13 points). À courir derrière le score, les calvadosiennes peinent à ressortir la tête de l'eau, jusqu'à rester de longs instants sans l'ombre d'un panier dans le second acte. Berkani et Hejdova tentent tant bien que mal à se relancer avant la pause (43-27, 20').

Le trou était fait à la pause

Mais rien n'y fait, Mondeville semble abasourdi en ce samedi 7 avril. Romain Lhermitte profite pour faire tourner l'effectif, puis qu'aucune joueuse n'a mis le pied sur le terrain plus de 30 minutes, quand Nantes, de son côté, en profite pour enfoncer le clou (62-43, 30'). Bundgaard, habituellement prévue en Nationale 2, et la jeune Guennoc ont aussi profité du rendez-vous. Mais dans un scénario aussi surprenant que décevant en cette fin de saison régulière, Mondeville n'a pas su répondre présent et a vécu quelques trous d'air qui ont coûté cher au tableau d'affichage final (83-55, 40').

Les Mondevillaises devront à tout prix réagir face à Nice, adversaire direct pour le maintien, samedi 14 avril prochain avant d'entrer dans la phase des play-down avec le Hainaut, Nice et la Roche.

Fiche Technique.

25-12 / 43-27/ 62-43 / 83-55

Nantes Rezé : Anderson 14, Medenou 13, Raincock 10, Turcinovic 15, Thorburn, André, Clanet 11, Desbois, Lenglet 8, Michaud 12. Entr : E.Coeuret.

Mondeville : Tadic 4, Hejdova 12, Berkani 7, Djekoundadé 10, Mann 8, Nauwelaers 4, Guennoc 3, Mosengo-Masa 5, Bundgaard 2. Entr : Romain Lhermitte.

A LIRE AUSSI.

Basket (LFB) : Mondeville démarre 2018 du bon pied en l'emportant face à Nice (78-68)

Basket (LFB, 16e journée). Mondeville en véritable démonstration face au Hainaut (85-63)

Basket (LFB, 14e journée) : Mondeville aura tout donné face à Bourges (64-83)

Basket (Open LFB). Mondeville démarre sur les chapeaux de roue

Basket (LFB) : Mondeville rate le coche contre la lanterne rouge