Mondeville. Basket : Mondeville (re)fait tomber le Basket Landes

Encore un exploit pour Mondeville (Calvados), c'est à se demander si l'on peut encore utiliser ce terme tant les grosses écuries sont nombreuses à se casser les dents sur l'USO cette saison. Dans une Helle Bérégovoy pleine samedi 11 février 2017, c'est le Basket Landes qui en a fait les frais (82-79). La rencontre avait pourtant démarré de la pire des manières pour les Filles. Emmené par une Céline Dumerc en forme olympique, le Basket Landes mène déjà 7-19 après seulement 7 minutes de jeu. Seulement les Normandes n'ont pas dit leur dernier mot et réussissent à revenir à 18-23 à la fin du premier quart. Dans la continuité, le deuxième quart sera serré, les deux équipes sont alors au coude à coude à la pause (42-44).

Une remontée incroyable

Au retour des vestiaires, Mondeville prend l'eau. "J'ai pour la deuxième fois ce soir pensé qu'on allait prendre une raclée" se disait le coach Romain L'Hermitte. Le score étant de 54-68 à la fin du troisième quart, le match a effectivement des allures de déroute pour Mondeville. À 7 minutes de la fin, Lisa Berkani, blessée doit céder sa place à Loreen Kerboeuf. Alors que Mondeville accuse un retard de 16 points (58-74), la jeune meneuse (18 ans) va guider son équipe pour remonter le score en faisant 16-0 sur les 5 minutes suivantes.

"On a donné toute l'énergie qui nous restait !"

Survoltées par cette fantastique remontée, les Mondevillaises ne vont plus lâcher et faire tomber les Landaises pour la deuxième fois cette saison. "On a donné toute l'énergie qui nous restait pour gagner ce match. a déclaré Loreen Kerboeuf, très heureuse Elles ont atteint les 5 fautes d'équipe bien avant nous, ce qui nous a permis de marquer beaucoup."

Les Mondevillaises ont une semaine pour se reposer avant de recevoir Angers, samedi 18 février prochain.

