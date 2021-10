Mondeville. Basket (LFB) : Mondeville s'incline logiquement face à Montpellier

C'est pourtant Mondeville qui avait ouvert le compteur par l'intermédiaire de Kim Gaucher, qui termine d'ailleurs meilleure scoreuse côté "rouge et blanc". Mais Montpellier ne tardait pas à réagir via Kobryn à deux reprises, pour recoller au score puis prendre les devants, jusqu'à la fin de la partie. Malgré un premier quart relativement accroché (20-27, 10'), les mondevillaises n'ont pas tenu la cadence face à des montpelliéraines plus adroites au shoot. À l'image de Sottana, en très grande réussite, laquelle inscrit à elle-seule 10 points dans le 2e quart, soit presque la moitié des points inscrit par son équipe (32-51, 20').

Montpellier écrasant à 3 points

Au retour des vestiaires, Mondeville reprenait un peu son souffle mais les montpelliéraines, un cran au-dessus faisaient respecter la hiérarchie. Avec un collectif qui tournait plutôt bien, puisque Mondeville termine avec quatre joueuses au-delà des 12 points, l'USOM n'a pas su inverser la tendance face au BLMA, expéditif sur l'extérieur. Là encore, Sottana venait écoeurer les normandes avec son 80% de réussite à 3 points. Hejdva et Talbot faisaient parler d'elles dans le 4e quart mais cela n'a pas suffit face au festival montpelliérain. Pour l'heure, Mondeville dresse un bilan mitigé avec deux défaites pour deux victoires, ce qui les place au 5e rang de LFB. Elles se déplaceront au Hainaut dimanche 22 octobre prochain, actuel 10e du classement.

Fiche technique.

Mondeville : Tadic 4, Hejdova 13, Talbot 14, Gaucher 15, Djekoundade 4, Chasse, Mosengo-Masa 8, Nauwelaers, Berkani 14, Boucher. Entr : Romain Lhermitte.

Montpellier : Bankole 9, Sottana 25, Ferranet, Alcoverro, Kobryn 12, Mane 9, Kone 6, Sequeira, Hurt 15, Bar 10, Bernies 9. Entr : Rachid Meziane.

