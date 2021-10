Mondeville. Basket (LFB). Mondeville impuissant à Bourges

L'USO Mondeville (Calvados) a concédé samedi 7 octobre 2017 à Bourges sa toute première défaite de la saison en match officiel (84-56). Si les Mondevillaises se déplaçaient chez les Tango en leaders très provisoires du classement de Ligue féminine, auréolées de deux belles victoires sur La Roche et Lyon, elles s'attendaient à un match bien plus compliqué face à l'ogre du basket féminin français. Bourges, surpris quelques jours plus tôt à Tarbes (61-71), n'a pas trainé pour faire valoir son statut de patron. Après cinq minutes de jeu, les vainqueurs de la Coupe de France 2017 avaient déjà une solide longueur d'avance (13-6). Leur progression n'allait jamais être démentie, même si les Mondevillaises limitaient la casse dans le deuxième quart (40-27 à la mi-temps).

Bourges déroule en deuxième mi-temps

C'est au retour des vestiaires que le score a pris une autre ampleur, l'attaque locale continuant de tourner à plein régime (28 passes décisives en tout pour Bourges) tandis que celle de Mondeville s'engluait sur la défense des partenaires de KB Sharp (24 ballons perdus). Bourges bouclait le troisième quart avec 21 points d'avance (57-36), pour une victoire finale sans la moindre contestation possible. Le rouleau compresseur, capable de répartir les temps de jeu quasiment à l'équilibre entre ses neuf joueuses professionnelles, a surclassé le désormais ex-leader de LFB. Les 21 points et 7 rebonds de Katherine Plouffe ont pesé lourd dans la balance. Côté mondevillais, Lisa Berkani est passée à côté de son match (3 points, 5 ballons perdus), alors que Romana Hejdova a tenté de sonner la révolte (17 points, 4 passes décisives, 4 rebonds). À noter par ailleurs la bonne prestation d'Heleen Nauwelaers, et ses premiers points de la saison en championnat (7 points).

Mondeville aura droit à un autre très gros morceau samedi prochain à domicile. C'est Lattes-Montpellier qui se présentera sur sa route.

Fiche technique.

Bourges 84 – 56 Mondeville

21-11 / 19-16 / 17-9 / 27-20

Bourges : Peyregne, Olivina 7, Johannès 12, Michel 5, Ayayi 3, Chartereau 9, Revel, Plouffe 21, Godin (cap) 14, Monpierre 2, Sharp 4, Tchatchouang 7. Entraîneur : Olivier Lafargue.

Mondeville : Tadic 2, Hejdova 17, Gaucher (cap) 13, Talbot 6, Djekoundade 4, Chassé, Mosengo-Masa 4, Nauwelaers 7, Berkani 3.

A LIRE AUSSI.

Basket (LFB). Mondeville impuissant à Bourges

Basket, quarts de finale de LFB. Mondeville a de bonnes raisons d'y croire

Basket (Open LFB). Mondeville démarre sur les chapeaux de roue

Basket : Fin de saison en apothéose pour Mondeville qui écrase Basket Landes (76-52)

Basket, Ligue féminine. Et si Mondeville surprenait Bourges ?