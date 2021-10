Mondeville. Basket (LFB). L'USOM attend Montpellier sans pression

La préparation prétendait une saison extrêmement compliquée pour l'USOM, dû aux blessures, un arrêt ou encore une arrivée tardive. Mais après trois journées, l'entrée en matière des mondevillaises est loin d'être inquiétante, cumulant deux victoires pour une défaite logique face à Bourges. "On s'est battues avec la hargne mais ça n'a pas suffit face à une formation qui prétend au titre de championne de France. On ne joue pas dans la même cour", souligne Romain Lhermitte. Avec 9 professionnelles et 9 internationales, les partenaires de KB Sharp et Marine Johannès, anciennes mondevillaises, n'ont fait qu'une bouchée des "rouges et blanches" (56-84).

"Jouer avec le coeur"

Et si l'USOM abordait Lyon et Bourges avec une seule semaine d'entraînement commune, le coach semble en tirer des enseignements positifs avant de rencontrer Montpellier ce samedi 14 octobre (20h) à la Halle Bérégovoy. "La clé est d'aborder chaque match sans pression. Il faut garder nos valeurs et travailler ensemble pour essayer de faire tourner le score en notre faveur", précise le technicien mondevillais.

Se baser sur le collectif

Dans un championnat qui s'annonce très serré cette saison, la tâche sera éminemment rude face aux coéquipières de Courtney Hurt que Mondeville connaît bien "Courtney Hurt a été élue meilleure scoreuse du championnat de LFB à Mondeville. Elle voudra encore marquer beaucoup de points ici", prévient Romain Lhermitte. Mais pour tenter de rivaliser face à cette formation de haut vol, Mondeville et la capitaine Kim Gaucher comptent sur un état d'esprit collectif irréprochable "On est une jeune équipe mais je suis persuadée que l'on peut faire quelque chose. Je pense que l'on va vraiment progresser cette année en s'appuyant sur le collectif".

