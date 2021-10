Caen. Basket (LFB, 19e journée). Mondeville échoue d'un rien face à Tarbes (68-69)

L'arrivée de Kristen Mann avait provoqué un effet notable dans les rangs mondevillais. Et pour cause, l'américaine s'est encore distinguée samedi 24 mars 2018 contre Tarbes, puisqu'elle note 15 points, 7 rebonds, 5 passes et 1 interception, sans la moindre minute sur le banc. En vain, pas suffisant, les locales se sont inclinées...d'un malheureux petit point. Pourtant confiantes quant à leur prestation de la semaine passée, les calvadosiennes se sont montrées trop juste dans le premier quart (16-21, 10') avant d'accélérer les débats. Malgré un deuxième acte bien plus maîtrisé et un scoring à son avantage, Mondeville laisse Tarbes conserver son avance à la pause (35-39, 20')

Des détails qui pèsent lourd dans la balance

Et si Mondeville montrait de grandes armes pour rivaliser face à son adversaire du jour, elles n'auront jamais été en mesure de prendre l'ascendant, faute à de petites erreurs qui deviendront fatales au coup de sifflet final. D'un mano à mano dans le 3e quart, les locales semblent intensifier leur intensité défensive, mais continuent de courir derrière le score pendant l'ensemble de la deuxième période. Mann et Berkani se chargeaient de recoller au score dans une fin sous pression mais Tarbes garde finalement son unique point d'avance (68-69). Le scénario du match laissait espérer une fin en sourire pour Mondeville, mais finalement, le sort en a voulu autrement. Mondeville retrouvera la compétition dès mercredi 28 mars 2018, face à Basket Landes. Pas le temps de tergiverser...

Fiche Technique.

16-21 / 35-39 / 52-59 / 68-69

Mondeville : Tadic 4, Hejdova 13, Gaucher-Smith 10, Mosengo-Masa 8, Nauwelaers , Berkani 18, Mann 15. Entr : R.Lhermitte.

Tarbes : Gaye 15, Suarez Utrero 9, Diallo 14, Konteh 6, Bjorklund 12, Plouffe 9, Pouye 4. Entr : F.Gomez.

