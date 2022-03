Elle est la sensation de la saison du côté de Mondeville (Calvados). Marième Badiane a annoncé dans la semaine son départ vers un grand club, sans encore dévoiler lequel. Face à Tarbes (Hautes-Pyrénées) samedi 18 mars 2017 (20h), l'intérieure qui s'est révélée aux yeux de toute l'Europe du basket féminin cette saison jouera l'un de ses derniers matchs à la Halle Bérégovoy.

De son passage à l'USOM, avec des statistiques cette saison qui affolent les compteurs (14,9 points et 8,6 rebonds), la joueuse de 22 ans retiendra "le club qui m'a permis de découvrir la Ligue féminine et de grandir, mes coéquipières et le staff qui en plus de leurs compétences sportives ont de grandes qualités humaines." Avec l'équipe de France en objectif principal, Marième Badiane a besoin d'un club d'un autre calibre pour progresser davantage.

Se préparer pour les play-offs

Avec une sixième position au classement, quasiment définitive suite à la défaite au Hainaut, Mondeville va se servir de cette rencontre face à une équipe mal classée pour préparer les play-offs qui commenceront le 1er avril. Si le classement reste ainsi, l'adversaire de l'USOM sera Villeneuve d'Ascq, contre qui les Normandes comptent une victoire et une défaite.

