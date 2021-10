Après avoir écrasé le Hainaut Basket (81-65), l'USO Mondeville (Calvados) se déplace chez une autre équipe de bas de tableau samedi 10 décembre 2016, le Tarbes Gespe Bigorre (Hautes-Pyrénées). Cette 10e journée de LFB propose aux Normandes un adversaire adéquat pour enchaîner sur une seconde victoire, ce qui n'est plus arrivé à Mondeville depuis les 4e et 5e journées (victoires contre Nantes puis Lyon). Les Tarbaises sont elles 11e de LFB avec seulement 11 points.

Bientôt la mi-saison

À deux journées de la mi-saison, les Mondevillaises pointent à la 5e place du classement et doivent profiter de ce déplacement contre Tarbes pour rester au contact du peloton de tête. Marième Badiane, qui a inscrit 28 points contre le Hainaut veut maintenir le cap. "On affronte encore une équipe mal classée donc on veut faire aussi bien, il va falloir rentrer vite dans le match et rester concentrées." Mondeville n'a pas été aussi bien classé à ce stade du championnat depuis la saison 2012-2013 qui avait vu les joueuses d'Hervé Coudray finir 4e de la saison régulière.

