Mondeville. Ligue Féminine: Mondeville se relance en écrasant le Hainaut Basket

Les Filles de Mondeville (Calvados) ont remporté leur match, samedi 3 décembre 2016 à la Halle Bérégovoy, contre le Hainaut Basket (Nord), mettant ainsi fin à une série de deux défaites en Ligue féminine.

Après avoir concédé de peu le premier quart, (15-17) Mondeville a dominé les débats dans les deux suivants (24-8 puis 25-17). Le dernier a été remporté par le Hainaut (17-22) qui, même s'il n'a pas été à la hauteur, a eu le mérite de ne rien lâcher. Le score final, 81-65, est sans appel.

Une bouffée d'air frais

Après les deux défaites contre Lattes-Montpellier et Angers, cette large victoire fait beaucoup de bien aux joueuses. Marième Badiane, auteure de 28 points, a déclaré : "On est soulagées, on a beaucoup travaillé à l'entraînement après ces deux défaites. On était conditionnées pour gagner ce soir."

Pour la prochaine journée de Ligue féminine, la 10e, l'USOM se rendra à Tarbes (Hautes-Pyrénées), samedi 10 décembre 2016 à 20h pour y défier la lanterne rouge du championnat.

